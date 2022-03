In Rheinland-Pfalz gilt keine generelle landesweite Leinenpflicht für Hunde. Städte und Kommunen können aber eigene Regeln aufstellen und Bußgelder für Verstöße anordnen. Für so genannte gefährliche Hunde gilt in Rheinland-Pfalz grundsätzlich eine Leinen- und Maulkorbpflicht außerhalb des eigenen Anwesens oder der Wohnung. Ordnungsämter können Ausnahmen vom Maulkorbzwang zulassen. Als gefährliche Hunde gelten American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Pit Bull Terrier sowie Hunde, die von einer dieser Rassen abstammen. Auch Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, Wild oder Vieh hetzen und reißen, aggressiv Menschen angesprungen haben oder eine Kampfbereitschaft und Angriffslust zeigen, können als gefährlicher Hund eingestuft werden.