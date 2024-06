In der Ortsgemeinde Freckenfeld muss die Kommunalwahl noch einmal neu augezählt werden. Das teilte der geschäftsführende Beamte der Verbandsgemeinde Kandel, Jens Forstner, am Mittwochmorgen mit. Hintergrund ist, dass schon am Wahlabend in einem Freckenfelder Wahllokal auch ein Stimmzettel aus der Nachbargemeinde Minfeld aufgetaucht war. Der Wahlausschuss habe am Dienstagabend entschieden, dass Anfang kommender Woche neu ausgezählt werde, so Forstner.