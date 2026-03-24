Wer in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit engagiert ist, der wird sich an neue Gesichter in den Rathäusern im benachbarten Elsass gewöhnen müssen.

Bei den Kommunalwahlen in Frankreich, die an den beiden vergangenen Sonntagen stattfanden, sind zahlreiche Bürgermeister aus Altersgründen nicht mehr angetreten und haben den Platz für Jüngere geräumt. Doch das ist nicht das einzige Bemerkenswerte an dieser Kommunalwahl, die genau sechs Jahre nach der vergangenen 2020 durchgeführt wurde. In 70 Prozent der 514 Gemeinden im Département Bas-Rhin hatten die Bürger keine große Wahl, denn es gab nur eine Liste. Entweder es fehlten Kandidaten oder es wurde eine Bürgerliste aufgestellt mit potenziellen Kandidaten, denen Parteipolitik weniger am Herzen liegt als das Wohl und die Zukunft ihrer Gemeinde.

Neu war ebenfalls, dass die Listen auch in den kleineren Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern paritätisch aufgestellt wurden. Eine Herausforderung, denn damit musste so mancher männliche Kandidat Verzicht üben. Nach einer Studie vom September 2025 bekleiden nur 17,5 Prozent Frauen das Bürgermeisteramt, 36,4 Prozent wurden zu Stellvertreterinnen gewählt.

Wahlbeteiligung unter 50 Prozent

Wenig überrascht hat, dass in den Kommunen mit nur einer Liste die Wahlbeteiligung unter 50 Prozent lag, einige Wähler sogar leere Stimmzettel abgegeben haben. In Lauterbourg lag die Wahlbeteiligung bei 41,16 Prozent. Joseph Saum, nach dem Tod des langjährigen Bürgermeisters Michel Fetsch seit 2022 im Amt, ging mit der Liste „Ensemble pour Lauterbourg“ an den Start und erhielt 88 Prozent der Stimmen.

Eine Überraschung gab es in Seebach, nur neun Kilometer von der Grenze entfernt. Dort trat der amtierende Bürgermeister Michel Lom gegen die stellvertretende Bürgermeisterin Cornélia Rott an. Die Wahlbeteiligung lag bei 79 Prozent. Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Wahlrunde, Cornélia Rott erhielt mit ihrer Liste „Réunir Seebach – Seebach Mitnànd“ 59,5 Prozent der Stimmen. Sie stellt damit 16 von 19 Sitzen im Gemeinderat.

In Seltz hat Jean-Luc Ball, seit 2016 Bürgermeister, seinen Platz geräumt. Gewonnen hat der 52-jährige Richard Petrazoller, bisheriger Bürgermeisterstellvertreter, der 64,8 Prozent erhielt. Auch in Beinheim gibt es einen Wechsel. Nach 30 Jahren strebte Bernard Hentsch kein sechstes Mandat an. Mit 75 Prozent wurde Yannick Timmel mit der Liste „Nouvel Elan pour Beinheim“ gewählt.

Auch Veränderung im Vorstand des Pamina-Rheinparks

Neue Gesichter wird es auch im Vorstand des Pamina-Rheinparks geben. „Von fünf Vorständen aus dem Elsass bleibt uns nur Denis Drion, Bürgermeister von Niederroedern, übrig“, sagt Geschäftsführer Claus Haberecht. Ein besonderer Verlust ist der Weggang von Rheinpark-Vorsitzendem Camille Scheydecker. Der 76-Jährige war seit 2001 Bürgermeister der Gemeinde Soufflenheim, seit 2014 Vorsitzender des Tourismusverbandes Pay Rhénan. Seine Nachfolgerin ist die 43-jährige Christelle Issele, die trotz Gegenliste mit 66 Prozent ins Rathaus gewählt wurde.