Bei der Kommunalwahl am 9. Juni waren in einem Wahllokal im Freckenfelder Rathaus mindestens zwei Stimmzettel aus der Nachbargemeinde Minfeld aufgetaucht. Einer davon war sogar in der Urne gelandet und wurde beim Auszählen entdeckt. Deshalb werden alle Stimmzettel noch einmal nachgezählt: Am Montag, 17. Juni, ab 17 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel.