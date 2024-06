Die 23,8 Prozent der Stimmen, die die SPD bei der Wahl des Ortsbeirats Schaidt erhalten hat, seien ein zufriedenstellendes Ergebnis, meint Herbert Hauck, erster Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Hauck reagiert mit seiner Stellungnahme auf den Artikel „Parteilose holen drei Sitze“ in der RHEINPFALZ vom 13. Juni, in dem von „dramatischen Verlusten für die SPD“ die Rede war. Die Sozialdemokarten waren bei der Kommunalwahl von 45,4 auf 23,8 Prozent abgesackt. Die Einschätzung stimme so nicht ganz, teilt Hauck mit. „Wir hatten in den zurückliegenden 30 Jahren ein Zusammenschluss der SPD mit den Parteilosen Bürgern. In den letzten 20 Jahren kamen wir bei den Kommunalwahlen gemeinsam auf 45 bis 50 Prozent der Stimmen“, so Hauck. In diesem Jahr kam es zur Trennung mit den Parteilosen Bürgern, weshalb bei der Kommunalwahl die SPD alleine antrat. „Deshalb sind die 23,8 Prozent für die SPD ein zufriedenstellendes Ergebnis. Natürlich: besser geht immer“, betont Hauck.