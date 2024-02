Martin Thürwächter, seit 2019 Ortsbürgermeister von Freckenfeld, will es noch einmal wissen. Er tritt bei den Kommunalwahlen erneut als Kandidat der CDU für dieses Amt an. Es müssten Projekte umgesetzt werden, die in der laufenden Wahlperiode erst geplant werden konnten. Das gelte etwa für den Neubau der Mehrzweckhalle in der Dorfmitte bei der Schule, die die alte Turnhalle ersetzen soll, aber auch für die Erweiterung des Kindergartens oder des Windparks, sagte er der RHEINPFALZ. Vor seiner erstmaligen Wahl zum Ortsbürgermeister konnte Thürwächter bereits Erfahrungen sammeln. Er gehörte 15 Jahre lang dem Ortsgemeinderat an und war zuletzt auch Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Freckenfeld. Außerdem gehört Martin Thürwächter, der hauptberuflich bei der Kreisverwaltung in Germersheim beschäftigt ist, dem Verbandsgemeinderat Kandel an.