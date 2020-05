Ab Mai können wieder die Sitzungstermine der Kreisausschüsse und des Kreistages stattfinden“, so Landrat Fritz Brechtel. Dies betrifft bereits am Montag den Kreisausschuss, der ab 16 Uhr in der Mensa der Carl-Benz-Gesamtschule in Wörth öffentlich tagt. Da geht es unter anderem um die Aussetzung von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Auftragsvergaben für den Bau der IGS Kandel.

Bis zur Sommerpause treffen sich ein weiterer Kreisausschuss, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Bauen und Klimaschutz, Schulträgerausschuss, Sozialausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr sowie der komplette Kreistag am 15. Juni.

Die Sitzungen finden jeweils nur statt, wenn dringender Beratungs- und Entscheidungsbedarf besteht, nicht zu Informationszwecken, so Brechtel.

Für alle Sitzungstermine gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung, die Sitzordnung ist an die Abstandsregelungen angepasst. Außerdem müssen Gesichtsmasken bis zum Sitzplatz getragen werden (am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden und beim Verlassen des Sitzplatzes muss sie wieder getragen werden). Dies gilt auch für Bürger, die den öffentlichen Sitzungspunkten beiwohnen wollen.