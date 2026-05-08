Einstimmiger Ratsbeschluss: Kita wechselt in kommunale Hand. Nach dem Beschluss starten die nächsten Schritte gemeinsam mit der Verbandsgemeindeverwaltung.

Die Ortsgemeinde übernimmt zum 1. Januar 2027 die Kindertagesstätte St. Martin. Das beschloss der Ortsgemeinderat einstimmig, nachdem dem Votum mehrere Beratungen vorausgegangen waren. Wie berichtet, hatte der bisherige Träger, der Elisabethenverein, die Übergabe vorgeschlagen, um die Verantwortung für die seit gut 100 Jahren bestehende Einrichtung in der Gemeinde zu lassen.

Hintergrund ist, dass Kindertagesstätten in Trägerschaft der katholischen Kirche oder katholischer Vereine zu Beginn des kommenden Jahres in einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) zusammengeführt werden sollen. In Absprache mit den Beschäftigten und der Leiterin Janine Detzel hat der Elisabethenverein daher die Übergabe an die Ortsgemeinde angeregt.

CDU-Ratsmitglied: „Honoriges Angebot“

Auf die Gemeinde übergehen soll auch das Gebäude, die frühere Schwesternstation, in dem zwei Wohnungen eingerichtet sind. Ortsbürgermeister Michael Detzel informierte eingangs, dass der Haupt- und Finanzausschuss die Übernahme empfohlen habe.

CDU-Ratsmitglied Norbert Knauber sprach von einem „honorigen Angebot“ des Elisabethenvereins, zumal dieser der Ortsgemeinde beide Gebäude zum Nulltarif überlasse. Man wisse, dass damit auch Lasten verbunden seien, doch die Bereitstellung von Kindergartenplätzen sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinden. Dem stimmte Stefanie Bohlender-Kehrt (FWG) zu.

Markus Marz (SPD), zugleich Mitglied im Verwaltungsrat der Katholischen Pfarrgemeinde Hl. Vierzehn Nothelfer, zeigte Verständnis für das Angebot des Elisabethenvereins, zumal die katholische Kita mit einer Gruppe eher zu den kleinen Einrichtungen zählt. Die Frage von Anke Kühne (Grüne) nach dem Wunsch der Beschäftigten wurde zuvor eindeutig beantwortet: Auch sie sind mit der Lösung einverstanden. Die weiteren Schritte sollen nun gemeinsam mit der Verbandsgemeindeverwaltung eingeleitet werden.