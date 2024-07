Oberstleutnant Kimberly Rembert von der US-Armee übergab in der vergangenen Woche bei einer Zeremonie im US-Depot in Germersheim das Kommando über die Defence Logistics Agency Europe (DLA) an Oberstleutnant Michael Zdrojesky. Oberst Adrian „AJ“ Sullivan, Kommandeur der Logistikeinheit der US-Armee, der DLA Europa und Afrika, leitete die Zeremonie mit zahlreichen Gästen. Unter ihrer Führung unterstützte DLA Europa wichtige Missionen und lieferte mehr als 180.000 Materialzeilen im Wert von über 417 Millionen US-Dollar, informierte die US-Armee. Das Team habe mehr als 78.000 Belege mit einem Wert von mehr als 288 Millionen US-Dollar verarbeitet. Die 434.000 Gesamtumladungen in diesem Zeitraum hätten einen Wert von über 4,4 Milliarden US-Dollar gehabt. „In Anerkennung der vorbildlichen Leistung des Teams“ sei das Vertriebszentrum deshalb mit drei großen „Global Distribution Excellence Awards“ für 2022 ausgezeichnet worden.