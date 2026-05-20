Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christian Zerau, wird vorzeitig sein Kommando an Oberstleutnant Frank Wirths übergeben. Die feierliche Kommandoübergabe soll am Dienstag, 9. Juni, 14 Uhr, im Stadtpark Fronte Lamotte in Germersheim stattfinden. Das teilte auf Anfrage das in der Germersheimer Südpfalz-Kaserne stationierte Luftwaffenausbildungsbataillon mit. Normalerweise beträgt die Stehzeit eines Kommandeurs in Germersheim etwa zwei Jahre; Zerau hat das Kommando im Oktober 2024 übernommen. Zukünftig wird der 46-jährige Offizier seinen Dienst beim Kommando Luftwaffe in Köln versehen. Vom dortigen Luftwaffentruppenkommando wird Zeraus Nachfolger Wirths kommen, der das Dezernat Boden Objektschutz Luftwaffe leitet. Der in Wesel geborene 45-jährige Offizier hat an der Universität der Bundeswehr in München Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert, informierte das Luftwaffenausbildungsbataillon.