Oberstleutnant Peter Eckert wird am Donnerstag, 27. Januar, sein Kommando über das in der Südpfalz-Kaserne in Germersheime stationierte Luftwaffenausbildungsbataillon abgeben. Zuvor hat er am Donnerstag in Dudenhofen dem Kinderhospiz Sterntaler noch eine Spende überreicht. 5012 Euro kamen bei einer von ihm Anfang September vergangenen Jahres gestarteten Spendenaktion zusammen, informierte das Bataillon. An dieser beteiligten sich demnach nicht nur die militärischen und zivilen Angehörigen des Bataillons, sondern auch die übrigen in der Südpfalz-Kaserne beheimateten Dienststellen. Hinzu kämen die im mittelfränkischen Roth stationierten Bataillonsangehörigen sowie Lehrgangsteilnehmer der einsatzvorbereitenden Ausbildung und Teilnehmer der zivilberuflichen Aus- und Weiterbildung in Darmstadt, Frankfurt und Germersheim. Hier wird Eckert nach zweieinhalb Jahren sein Kommando an Oberstleutnant Christoph Kück abgeben, teilte das Luftwaffenausbildungsbataillon auf Anfrage mit. Coronabedingt werde die Kommandoübergabe nichtöffentlich stattfinden. Eckert werde künftig als Referatsleiter für Personalführung Offiziere in Köln arbeiten.