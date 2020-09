Die Stadtverwaltung lädt im Zuge des Wörther Kulturherbstes zu einer Aufführung der Komödie „Ich hasse Dich – heirate mich!“ am Mittwoch, 14. Oktober, 19.30 Uhr, in die Festhalle ein.

Der Lockdown hat Folgen. Das spürt auch Kerstin Schröder deutlich. Die junge Tanzlehrerin, die ihren Beruf aktuell nur per Online-Coaching ausüben kann, leidet nicht nur unter der existenziell schwierigen Situation, sondern auch daran, dass ihr Freund soeben mit ihr Schluss gemacht hat. Seit diesem ganz privaten Shutdown ist sie fest davon überzeugt, dass die Beziehung zu einem Mann nur dann eine reelle Chance hat, wenn man sich von Anfang an nicht ausstehen kann. Denn früher oder später kommt man sowieso in jeder Partnerschaft an diesen Punkt. Praktischerweise kann Kerstin ihre eigenwillige Theorie gleich an ihrem neuen Nachbarn Felix Schwarz erproben… Deshalb beginnt nun der pointenreiche Schlagabtausch zweier Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die vorwitzige Nachbarin von unten, Frau Otto, verwirrt dabei zusätzlich mit viel Neugier und jeder Menge Tratsch.

Diese Komödie ist ein voller Tanz und Musik, Nachbarschaftsgeschichten und Tipps, wie man einer Pandemie begegnen kann: am besten mit viel Humor!

Tickets sind bei der Stadtverwaltung Wörth unter Telefon 07271 131100 für die Abonnenten der vergangenen Saison bis Montag, 5. Oktober, mit Vorkaufsrecht erhältlich. Der freie Verkauf startet am Dienstag, 6. Oktober, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de.