Immer zum Wochenende richten Mitglieder des Pastoralteams der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde Germersheim Worte an die Leser. Diesmal spricht Irina Manck. Sie ist 38 Jahre alt und seit 2015 Pastoralreferentin in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini.

Sind Sie glücklich? Vielleicht eine komische Frage in diesen Tagen angesichts von Kontaktbeschränkungen, abgesagten Veranstaltungen, ausgefallenen Familienfeiern, geschlossenen Restaurants, Reisebeschränkungen und fast 6000 Toten in Deutschland und vielen mehr weltweit aufgrund des Coronavirus’. Darf man angesichts dieser Umstände überhaupt nach Glück fragen?

Googelt man den Begriff Glück, heißt es, Glück sei etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Günstige Umstände haben wir zur Zeit nicht. Sind wir darum alle unglücklich?

Vielleicht ist die Frage, nicht die Richtige! Vielleicht sollte ich fragen: Was macht Sie zufrieden? Wofür sind Sie dankbar? In meinem Fastenbegleiter, den ich in den letzten Wochen vor Ostern gelesen habe, stand: Das Glück wohnt da, wo Zufriedenheit und Dankbarkeit sich die Hände reichen. Ich habe viel Grund, dankbar und zufrieden zu sein: Ich habe Menschen, die mich lieben; habe Freunde, die mit mir in Kontakt bleiben; ich kann einkaufen, was ich brauche; kann spazieren gehen und ich lebe in einer Region, in der das Virus bis jetzt – und hoffentlich bleibt das so – nur wenige Menschen getroffen hat.

Aufschreiben, was uns dankbar macht

Bin ich daher glücklich? Ja und nein. Ich bin glücklich, weil ich viel Grund zur Dankbarkeit und Zufriedenheit habe in meinem Leben. Ich bin aber auch unglücklich, wenn ich auf die Menschen schaue, die Existenzängste haben, wenn ich an die Familien denke, die einen geliebten Menschen verloren haben, wenn ich daran denke, wie gerne ich meine Familie und Freunde mal wieder so richtig fest in den Arm nehmen würde.

Glücksforscher raten uns, dass wir jeden Abend aufschreiben, wofür wir dankbar sind. Auch wenn es zur Zeit einige Gründe gibt, unglücklich zu sein, dürfen wir auf das schauen, was uns dankbar und zufrieden macht. Das muss ich vielleicht nicht jeden Abend aufschreiben, Nachdenken darüber vor dem Einschlafen reicht sicherlich auch. Für manchen kann es auch der Dank sein, den Sie in ihr Nachtgebet einschließen.

Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass sie jeden Abend etwas finden, das Sie sagen lässt: Ja, ich bin glücklich, dankbar, zufrieden.