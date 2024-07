Am Sonntagnachmittag überholte ein Motorradfahrer eine 56-jährige Rennradfahrerin aus Mannheim auf der L556 von Neuburg kommend in Richtung Hagenbach. Als sich der Motorradfahrer auf gleicher Höhe befand, scherte die Radfahrerin nach links aus, um auf den Fahrradweg auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau wurde in den Grünstreifen geschleudert. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.