Verfolgungsjad durch den Ort: Am Donnerstag hielt die Polizei um 19.55 Uhr in der Hauptstraße einen Personenwagen an, um den Fahrer zu kontrollieren. Doch nach dem Einschalten der Sondersignale beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über mehrere Straßen im Ortsbereich Neuburg. Als der Fahrer in eine kleine Gasse abbiegen wollte, kollidierte er mit einer Hauswand und kam an einem Baugerüst zum Stehen. Der 63-jährige Fahrer konnte anschließend festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,7 Promille.