Am Montagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Autofahrer einen Kreisverkehr bei der Joseph-Probst-Straße in Germersheim. Noch im Kreisverkehr wurde er von einem weiteren Autofahrer überholt. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Statt anzuhalten fuhr der Unfallverursacher weiter bis zu seiner Wohnung in Hördt. Der 37-Jährige war ihm laut Polizei gefolgt und verständigte dann die Polizei. Die Beamten stellten Schäden am Fahrzeug fest. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren wegen „unerlaubtem Entfernen vom Unfallort“.