Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer ist eine 54-jährige Radlerin am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhren die Südpfälzerin und ein 58-Jähriger in entgegengesetzter Richtung den Radweg um den Kreisel der Josef-Probst-Straße in Germersheim. Auf gleicher Höhe berührten sich die beiden an den Schultern und die Frau stürzte. Laut Polizei verletzte sie sich am Kopf und wurde nach der Erstversorgung vom DRK in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm trug die 54-jährige nicht.