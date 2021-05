Eigentlich wollte der Musikverein Steinweiler am vergangenen Sonntag ein Konzert im Bürgerhaus aufführen. Corona hat jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gemeinsam für ihr Publikum gespielt hat die Kapelle nun dennoch: auf dem Kerweplatz, in und um ihre Autos.

Kurz nach 19.30 Uhr am Mittwochabend trifft der letzte Musiker ein und wird direkt eingewiesen. Gekonnt wird eingeparkt und schon wenig später hebt Dirigent Reinhard Kehr die Hand. „Bereit?“ Das ist leider nicht von überall zu sehen und zu hören. Drei Autoreihen stehen vor ihm. Die hintere Reihe bekommt Infos von der Seite zugerufen, dann geht es los. Blasmusik erklingt. Schon jetzt sind etwa 30 Zuschauer versammelt. Sie stehen mit Abstand oder im Familienpulk, essen Eis, genießen die Sonne und freuen sich, dass mal wieder etwas los ist.

Ein Saxofonspieler sucht noch die bequemste Sitzposition im Kofferraum. Ein Bein lässig hochgelegt, so soll es passen. Auch Rolf Keiber, Vorstandsmitglied im Steinweiler Musikverein, sitzt im Kofferraum, die Heckklappe geöffnet. Die Idee zum ungewöhnlichen Konzert, erzählt der Tenorhornspieler, kam durch ein Video, das bei vielen Musikvereinen in der Region viral ging. Dort spielten Musiker aus dem Bereich Sigmaringen in ihren Autos auf einer Wiese. Schnell waren die Steinweiler Musiker begeistert und überzeugt, etwas ähnliches auch auf die Räder zu stellen. Auch beim Platz für die Aufführung war man sich schnell einig: Der Parkplatz gegenüber dem Bürgerhaus.

Bei der ersten Gesangseinlage kommt es zu einem Frühstart, doch schnell sind alle wieder in der Spur und im Takt. „Man hört die anderen Register teils nicht“, erklärt Keiber eine der Schwierigkeit. Auch Kehr weiß, dass es Herausforderungen gibt, und attestiert seinen Musikern eine souveräne Lösung.

Die etwa 25 Musiker spielen Stücke wie „Butterfly“, „Wir Musikanten“ oder „Friends for Life“. Gerade die Freundschaft und die Kameradschaft ist es, weshalb den Musikern dieses kleine Konzert so wichtig ist. „40 Prozent unserer Musiker leben nicht in Steinweiler“, erklärt Keiber. Umso schöner ist es, dass nun viele hier versammelt sind, musizieren und Spaß haben, findet auch Kehr. „Ein Trostpflaster“, beschreibt es der Dirigent – neben dem Konzert wird auch der Vereinsausflug im Mai den Corona-Auflagen zum Opfer fallen.

Zwischen den Liedern wird viel gescherzt. „Die Tuba könnte lauter sein“, ruft es von rechts. „Jetzt hörst du dich endlich mal selbst – das kann auch ein Vorteil sein“, erklingt es aus der Mitte. „Die 24“, ruft der Dirigent und irgendwo von hinten: „Was hat er gesagt?“ Ein Musiker hat sich seinen Stuhl auf die Ladefläche eines gelben Kleintransporters gestellt. Die Pauke wird aus der Schiebetür eines Vans gespielt. Als das letzte Stück angesagt wird, klatschen die Zuschauer im Takt mit, um dann vom Applaus in die Zugabe-Forderung überzugehen. Der Wunsch wird ihnen natürlich nicht abgeschlagen.

„Es hat mega Spaß gemacht“, ist das Urteil von Lisa-Sophie – Klarinette, Ford – nach dem ungewohnten Konzert. „Man hat nur sich gehört“, erklärt sie die Situation im Auto, in dem auch ein Notenständer Platz gefunden hat. „Schon schwierig“, findet auch Lea – Klarinette, Opel. „Wir sitzen auch im Orchester nebeneinander – und jetzt stehen die Autos nebeneinander“, freut sich Lisa-Sophie. Die beiden jungen Musikerinnen genießen, dass sie noch etwas miteinander quatschen können, auch andere Musiker kommen vorbei und sagen Hallo – natürlich mit dem gebotenen Abstand.

Während die Zuhörer, die alle möglichen Flächen rund um den Kurvenbereich und die Bushaltestelle genutzt haben, um sicher dabei sein zu können, so langsam wieder nach Hause gehen, stehen die Musiker noch auf dem Parkplatz bei dem einen oder anderen Getränk. „Wir haben dies aus der Not heraus gemacht“, sagt Keiber. Schon an den letzten beiden Sonntagen haben Musiker in Steinweiler von den Balkonen und aus den Höfen gespielt, denn Musik ist wichtig, sind sie überzeugt. Viel lieber würden sie aber wieder bei Proben spielen und natürlich bei Konzerten und Festen – so wie wohl alle Musikvereine im Kreis, im Land und auf der ganzen Welt.

Zum Video: https://www.facebook.com/rheinpfalzgermersheim/videos/729407381165355/ oder https://youtu.be/Jzw-Oc5aXfA