„Habt Ihr Lust auf Bruce Springsteen?“, ruft der Musiker Oliver Humbert alias Jock hinein in den Küchendunst. Dass diejenigen, die er anspricht, körperlich gar nicht anwesend sind, ist in diesen Zeiten ja längst normal geworden. So auch bei der ersten offiziellen Küchenparty der Kochschule 1A, auf der bei richtig guter Mucke per Live-Stream gemeinsam gekocht wird.

Am Tag zuvor haben sich die rund 60 Freunde von selbst gezaubertem, gutem Essen in der Hauptstraße persönlich ihre Genusspakete mit nahezu allen Zutaten abgeholt. Eigentlich laden