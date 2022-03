Am Mittwoch, 20. April von 16 Uhr bis 19 Uhr veranstaltet die up PAMINA vhs einen Kochkurs in Seltz. Die Teilnahmegebühr beträgt 31 Euro. In seinem Restaurant in Seltz, „l’Agneau“, zeigt Chefkoch Jacky Bletzacker, wie ein elsässisches Zwei-Gänge-Menü entsteht. Unter seiner Anleitung wird gekocht und das Menü anschließend gemeinsam verzehrt. Auf dem Plan an diesem Abend stehen „Fleischnacka“ (elsässische Hackfleischroulade) und île flottante (Insel-Dessert).