Die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 9. Juni haben gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger die Arbeit von CDU und Aktiven Bürgern auf Verbandsgemeinde- und Ortsgemeindeebene honorieren, teilt Bürgermeister Matthias Schardt (CDU) mit. Aus diesem Grund wollen beide Fraktionen „die seit 2006 erfolgreiche Zusammenarbeit im Verbandsgemeinderat fortsetzen“.

In der kommenden Legislaturperiode wollen die Partner den Fokus auf die Förderung des Ehrenamts und der Jugend, Tourismus und Wirtschaftsförderung legen. Zum ersten Mal in der Amtszeit von Bürgermeister Schardt soll es daher Beigeordnete mit Geschäftsbereich geben: Theo Dreyer (Aktive Bürger) soll sich – wenn er am Dienstag, 10. September, gewählt wird – um Wirtschaftsförderung und Tourismus kümmern. Kathrin Hamburger (CDU) aus Kuhardt soll nach erfolgreicher Wahl den Bereich Jugend und Ehrenamt übernehmen. Weiterhin 1. Beigeordneter und damit Stellvertreter Schardts soll Hubert Dudenhöffer (CDU) sein – ebenfalls nach erfolgreicher Wahl. In der Zeit der Zusammenarbeit zwischen CDU und Aktiven Bürgern „ist das persönliche Vertrauen gewachsen und wir haben viele erfolgreiche Projekte auf den Weg gebracht“, so Schardt. Tobias Dollt von den Aktiven Bürgern betont: „Zielorientiert und partnerschaftlich, immer mit dem Fokus auf einer fortschrittlichen Entwicklung für unsere Verbandsgemeinde mit Ihren vier Gemeinden, so wollen wir gemeinsam weiterarbeiten.“