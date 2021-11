Der Knuspermarkt in Jockgrim wird von der Kulturgemeinschaft nun doch abgesagt. „Hofften wir noch vor einigen Tagen zumindest im Außenbereich einen Knuspermarkt durchführen zu können, so hat uns die exponentielle Entwicklung der Infektionszahlen im Kreis Germersheim doch eingeholt“, heißt es in einer Mitteilung der Kulturgemeinschaft Jockgrim. Mitwirkende und Vorstand seinen sich einige darin, dass „unsere Verantwortung für einen Beitrag zur Eindämmung der aktuellen Welle wichtiger ist, als der liebgewonnene Glühwein/Punsch mit Freunden. So schade das auch ist“. Die Kulturgemeinschaft hofft auf Verständnis und auf ein Wiedersehen 2022.