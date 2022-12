Am zweiten Advents-Wochenende heißt es in Jockgrim wieder „Knusper, knusper knäusschen…“, denn vom Ziegeleimuseum bis zum Bürgerhaus findet endlich wieder der weihnachtliche Knuspermarkt statt. Von Freitag, 2. Dezember bis Sonntag, 4. Dezember verspricht die Kulturgemeinschaft „vorweihnachtlichen Zauber in einer stimmungsvollen Kulisse“.

Wie in den Jahren vor der Pandemie-Pause zeichnet sich der Weihnachtsmarkt durch zwei Schwerpunkte aus. Im Ziegeleimuseum und im Bürgerhaus werden Kunsthandwerker und Hobbykünstler an rund 60 Ständen Schönes und Nützliches zum Verschenken oder selbst Behalten offerieren. Eher im Außenbereich erstreckt sich die Genussgasse mit einem großen kulinarischen Angebot von örtlichen Vereinen und Gewerbetreibenden. Im Bürgerhaus betreiben in diesem Jahr die Landfrauen Jockgrim die Cafeteria, bieten selbst gebackenen Kuchen und einen gemütlichen Platz zum Aufwärmen an. Für die jüngsten Besucher dreht sich auf der Buchstraße das Kinderkarussell.

Eröffnet wird der Knuspermarkt am Freitag, 2. Dezember, 18 Uhr, dazu spielt eine Gruppe des Musikvereins Jockgrim. Die Öffnungszeiten sind freitags bis 22 Uhr, samstags, 3. Dezember, 15 Uhr bis 22 Uhr, sonntags, 4. Dezember, 11 Uhr bis 21 Uhr. Der Markt ist gut mit dem ÖPNV zu erreichen, er liegt nur zwei Fußminuten vom Bahnhof entfernt. Dieser wird auch vom Schienenersatzverkehr angefahren.