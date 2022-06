Die Gemeinde Knittelsheim sich bei einigen ihrer fleißigsten Bürgern. Das Dorf hat drei Stufen seines Ehrenamtspreises: Die Ehrenbürgerschaft, die erst zwei Mal verliehen wurde. Das Ehrenpräsent der Gemeinde, für das es bisher vier Empfänger gab – ein fünfter ist nun hinzukommen. Und die Ehrung „Für besondere Dienste.“ Mit dem Ehrenpräsent wurde Thomas Wiss ausgezeichnet. Wiss war 44 Jahre in der Knittelsheimer Feuerwehr aktiv, 35 davon als Wehrführer. „Thomas ist die Zuverlässigkeit in Person. Ich darf und konnte mit ihm in über 25 Jahren für das Gemeinwohl zusammenarbeiten“, sagte Ortsbürgermeister Udo Christmann in seiner Laudatio. „Im Arbeitskreis Jugend, Kultur und Soziales ist er eine tragende Säule, sei es bei der Organisation des Flammkuchenfestes oder auch bei der Durchführung der Knittelsheimer Kerwe. Auch war er stets zur Stelle, wenn es Probleme mit der Kläranlage gibt.“

Bei der Ehrung „Für besondere Dienste“ wurden ebenfalls zwei Feuerwehrmänner bedacht: Matthias Sinn, der den Preis posthum erhielt, und sein Kamerad Rüdiger Gödelmann. Außerdem feierte die Ortsgemeinde noch zwei Jubiläen: der katholische Kirchenchor zum 180-jährigen Bestehen, sowie die „First Responders“ Knittelsheim, ein Helfer-Team für lokale Notfälle, zum 20. Geburtstag.