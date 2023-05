An Christi Himmelfahrt, 18. Mai, öffnet das Knielinger Museum auf dem Hofgut Maxau am Rhein wieder seine Tore. Angekündigt ist ein Gottesdienst um 10 Uhr und ein Tag der offenen Tür. Ab dann ist bis Ende September immer sonntags von 14 bis 17 Uhr auf. Zu sehen sind im Museum Exponate zum Leben am und mit dem Rhein. Geplant sind laut Ankündigung zudem Thementage zu „Druck & Papier“, „Schönes Leder“, „Rheinschifffahrt und Rheinübergänge“, „Vom Korn zum Brot und Bier“ und „Holz und Holzarbeiten“.