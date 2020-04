Einen Rückgang des Gaststättengewerbes hatte man vor 30 Jahren in Zeiskam zu verzeichnen. Von ehemals 21 Gaststätten waren im Frühjahr 1971 nur noch sieben in Betrieb. Als Gründe für den Rückgang der Gaststätten auf dem Land wurden damals der Anstieg der Motorisierung breiter Bevölkerungsschichten, veränderte Freizeitgewohnheiten durch die Verbreitung des Fernsehens und der Personalmangel in der Gastronomie namhaft gemacht.