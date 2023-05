Am Sonntagabend besuchte ein 45-Jähriger eine Gaststätte in Rülzheim. Dort wurde er laut Polizei „aufgrund seines unrühmlichen Verhaltens“ der Gaststätte verwiesen. Er habe die Mitarbeiter bedroht und sich schließlich alkoholisiert ans Steuer seines Fahrzeugs gesetzt. Die Polizei kontrollierte ihn kurz später und stellte 1,49 Promille fest. Nachdem der Mann danach nochmal zur Gaststätte kam und weiter „durch unsägliches Verhalten“ auffiel, wurde er in Gewahrsam genommen.