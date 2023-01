Nach zwei Jahren Spielpause stehen sie wieder auf der Bühne. Die Akteure der Theaterabteilung des Turn- und Sportvereins Schaidt haben sich nicht unterkriegen lassen und wollen auch diesmal wieder alles tun, damit sich die Besucher amüsieren.

Dazu einstudiert wurde in den vergangenen Wochen der Dreiakter „Dummheit schützt vor Liebe nicht“. Hier dürfen die Laiendarsteller ihr Können zur Geltung bringen. Unter der Regie von Carola Glaser, die auch als Maskenbildnerin und Souffleuse eingebunden ist, darf man sich auf seit vielen Jahren bekannte Darsteller freuen. So auf Roman Glaser, der diesmal den einfältigen Gustav spielt. Der arbeitet zwar mehr oder minder als Knecht auf dem Hof seines Bruders, doch eröffnet ihm ein Testament seines Vaters „ungeahnte Rechte“. Allerdings nur, solange er nicht verheiratet ist.

Das passt nun vielen ganz und gar nicht, und so geht das bunte Treiben los, denn für Gustav wird eine passende Frau gesucht. Nur so kann Bauer Alfons seine Vorrechte behalten. Thomas Baron schlüpft in die Rolle des Bauern, der wegen seiner „erotischen Ausstrahlung“ für so manche Heiterkeit sorgt. Denn bei seiner Frau (Kirsten Kretz) hat er eigentlich nicht viel zu lachen. Helfen wollen auch Benny (Alexander Löwen), der Freund der Tochter Susi (Marion Glaser). Er hilft mit wichtigen Tipps, um Gustav aus der Reserve zu locken. Heiratskandidatinnen sind auch Bianca Beck in der Rolle der Zeitungsausträgerin und Frau Großmaul (Sarah Bersch). Das alles sorgt nicht nur für fatale Verwechslungen und turbulente Szenen, die die Lachmuskeln strapazieren dürften.

Die Truppe um Carola Glaser, die sie schon seit 1987 betreut, ist wieder bestens vorbereitet. Den Bühnenaufbau besorgten Sören Beck, Roman Glaser und Walburga Schachtner. Auf drei Vorführungen darf man sich freuen. Premiere ist am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Hatzenbühl. Hier spielt die Theatergruppe für die Kreisvereinigung Lebenshilfe im Bürgerhaus. Karten- und Platzreservierungen unter 07271 934190 oder 0170 4569675. In der Kulturhalle Schaidt darf man Aufführungen erleben am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 22. Januar, um 16 Uhr. Karten und Reservierungswünsche unter der Telefon 0170 8539263.