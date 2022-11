In der inzwischen dritten Warnstreik-Woche kam es am Dienstag zwischen 12.45 und 14 Uhr bei Kardex in Bellheim zu einer Arbeitsniederlegung. Knapp 130 Kollegen seien dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt, sagte Harald Lange von der IG Metall. Das sei die komplette Produktion gewesen. Momentan werde bei Kardex überwiegend im Zwei-Schicht-Betrieb produziert. Seit mindestens zwei, drei Jahren seien die Auftragsbücher voll, Personal sei aufgebaut worden, es würden auch zahlreiche Leiharbeiter beschäftigt. Die Forderung der Metaller, die laut Lange einen entschlossenen Eindruck hinterließen: acht Prozent mehr Lohn. Der Gewerkschafter wies darauf hin, dass die Arbeitgeber bisher noch kein ausreichendes Angebot vorgelegt hätten und am Donnerstag in Baden-Württemberg ein weiterer Einigungsversuch unternommen werden soll.