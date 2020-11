Die Fahrerseite eines blauen VW Golf wies am Sonntagmorgen eine erhebliche Beschädigung auf, nachdem der Fahrer sein Auto am Tag zuvor unversehrt vor seinem Anwesen in der Hauptstraße abgestellt hatte. Während der Protokollaufnahme durch eine Polizeistreife erscheint ein sogenannte „Knallzeuge“ aus der Nachbarschaft und berichtet von seiner Wahrnehmung am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt habe er ein Fahrzeug durch die Hauptstraße fahren hören und einen lauten Knall mitbekommen. Das Fahrzeug sei dann in Richtung Niederotterbach weitergefahren. Bei dem gehörten Knall könnte es sich laut Polizei vermutlich um den Zusammenstoß gehandelt haben. Aufgrund der Unfallspuren am geparkten Wagen dürfte das unfallverursachende Auto ebenfalls stark beschädigt sein. Die Polizei Wörth bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07271-92210 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de.