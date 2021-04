Grelle Farben sind nicht erwünscht, die Geometrie der Häusergiebel muss gleichmäßig sein, Fenster hochkant und rechteckig in der Fassade stehen. Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach seines Hauses in der Innenstadt will, muss weitere Vorgaben berücksichtigen.

Die Stadt Germersheim gibt sich für den Innenbereich eine neue Gestaltungssatzung. Besser: Für die beiden Innenbereiche, nämlich Germersheim und den Stadtteil Sondernheim getrennt. Es gebe zwar bereits eine gemeinsam Gestaltungssatzung, aber um diese in der Praxis handhabbar zu machen, brauche man die Trennung von Stadt und Stadtteil. Das sagte Baudezernent Sascha Hofmann (parteilos) bei der Vorstellung des neuen Entwurfs.

Die Kommunalpolitik beschäftigt sich bereits seit zwei Jahren mit einer zeitgemäßen Verbesserung der Satzung. Am Mittwoch arbeiteten der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss sowie der Sondernheimer Ortsbeirat letzte Anregungen ein. Dazu gehört beispielsweise die Farbwahl einer von außen sichtbaren Fassade. Muster dafür ist das Natural Colour System. Das auf den natürlichen Farbtönen rot, gelb und blau und ihren Mischungen und Farbtiefen basiert. Hofmann betonte dabei, dass sich die gesamte Satzung auf den einsehbaren Bereich der Gebäude beziehe. „Im Hinterhof, den keiner sieht, kann jeder machen, was er will.“

Etwas umstritten war die Vorschrift, Fachwerk zwingend freizulegen, wenn bei einer Sanierung Fachwerk entdeckt werde. Peter Bumiller (Grüne) hatte kritisiert, dass so manche energetische Sanierung nicht gemacht werde, weil es sehr teuer sei, Fachwerk freizulegen und gleichzeitig Wärmedämmung zu installieren. Letztlich hielten beide Gremien aber an der Freilegungsvorschrift fest. Begründet hatte sie Hofmann mit dem Hinweis auf die ohnehin wenigen Fachwerkhäuser, die es in Germersheim noch gebe.

Ausführlich beschäftigt sich der Entwurf der Gestaltungssatzung mit Dächern. Für neue Dächer wird eine Neigung zwischen 38 und 45 Grad vorgeschrieben. Dachgauben müssen einen Mindestabstand von einem Meter voneinander und dürfen eine Maximalbreite von 1,3 Metern haben. Glasierte Dachziegel sind nicht erlaubt. Photovoltaikanlagen sind auf den Dächern der Innenstadt und des Innenorts von Sondernheim erlaubt. „Aber das Dach muss erkennbar bleiben“, so Hofmann. Ausschussmitglied und Architekt Rifat Sezer (SPD) hätte dafür eine mindestens 50-Zentimeter breite Umrandung der PV-Anlage gereicht, Ausschuss und Ortsbeirat entschieden sich dagegen mit Mehrheit einen mindestens einen Meter breiten sichtbaren Dachrand um die Anlage.

Die beiden Gremien gaben den getrennten Gestaltungssatzungen jeweils ihre Zustimmung. Die abschließende Entscheidung wird der Germersheimer Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen treffen. Den Gestaltungssatzungen, so Hofmann, soll dann später eine Gestaltungsfibel für die Bürger und eine zusätzliche Erhaltungssatzung für Bestandsgebäude außerhalb des Denkmalschutzes folgen.

Was nicht in der Satzung geregelt ist, wie eine Nachfrage der Grünen ergab: Fassadenbegrünung. Und deshalb gilt laut Hofmann: Sie ist erlaubt, weil sie nicht explizit als nicht zulässig aufgeführt ist...