Ein Zeiskamer unterstellt der Verwaltung, dass sie bei der Vergabe von Strafzetteln in den einzelnen Orten unterschiedlich vorgeht. Die Verwaltung hält dagegen.

„In der Verbandsgemeinde Bellheim wird unterschiedlich mit Falschparkern umgegangen“, moniert Leo Beisel aus Zeiskam. Konkret geht es ihm darum: Mitarbeiter der Verwaltung fahren seines Erachtens mit dem Dienstwagen etwa fünf Kilometer von Bellheim nach Zeiskam, um außerorts in einer Sackgasse die mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig stehenden Autos „mit einem Knöllchen zu beglücken“. In der Postgrabenstraße in Bellheim stehen laut Beisel täglich 10 bis 20 Autos mit zwei Reifen auf dem Bürgersteig, „dort schaut die Verwaltung weg. In Bellheim gibt es auch Sonderrechte für Radfahrer, sie fahren im ganzen Ort auf dem Bürgersteig.“

Auf Anfrage teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Folgendes mit: „Grundsätzlich werden alle Parkverstöße auf dem Bürgersteig protokolliert, insbesondere wenn dabei eine Behinderung für Fußgänger festzustellen ist. Für die Ahndung von Verstößen von Radfahrern auf dem Gehweg ist die Polizei zuständig.“

Die Polizei teilte auf Anfrage mit, dass sie solche Verstöße während des Streifendienstes kontrolliert, diese aber keinen Schwerpunkt darstellen.