Dicke Minuszeichen bestimmen den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hördt in diesem und im kommenden Jahr. Doch bereits im Jahr danach soll es wieder besser aussehen.

Der Ergebnishaushalt wird dieses Jahr vermutlich mit einem Minus von rund einer Million Euro schließen, im kommenden Jahr sind es nur rund 600.000 Euro. Das Defizit im Finanzhaushalt beträgt im laufenden Jahr vermutlich 3,2 Millionen Euro, nächstes Jahr noch 1,2 Millionen Euro. Das habe mit bereits getätigten oder noch zu tätigenden Grundstückskäufen zu tun, erklärt Marion Lederer von der Verbandsgemeinde. Bereits in zwei Jahren, wenn die Grundstücke verkauft sind, wird der Ergebnishaushalt wieder schwarze Zahlen schreiben – wenn auch nur ganz zaghaft.

Für den Zeitraum 2022 bis 2025 will das Klosterdorf durch Grundstücksverkäufe zirka 3,5 Millionen Euro einnehmen. Den größten Anteil daran soll das geplante Neubaugebiet haben. Doch auch im Gewerbegebiet wird endlich mit Einnahmen gerechnet. Ebenso soll das Projekt Supermarkt verwirklicht werden und Geld in die Kasse spülen.

Viele große Investitionen

Das Minus im Finanzhaushalt wird durch hohe Investitionen ausgelöst. Insgesamt investiert die Gemeinde in diesem und im kommenden Jahr jeweils 2,7 Millionen Euro. Allein für das Neubaugebiet wird mit Investitionen von rund 1,8 Millionen Euro gerechnet. Weitere große Posten bei den Investitionen sind der Neubau der Villa Klosterspatzen, für den 100.000 Euro eingeplant sind sowie der Friedhof. Dort werden 450.000 Euro in den Parkplatz, 60.000 Euro in die Umgestaltung und 26.000 Euro für Urnenstelen investiert. Mit 80.000 Euro wird für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle beim Rathaus gerechnet.

2,5 Millionen Euro wird Hördt an Investitionskrediten für den aktuellen Haushalt aufnehmen. In den kommenden beiden Jahren werden jeweils weitere rund 900.000 Euro neue Schulden gemacht. Hinzu kommen Schulden für das tägliche Verwaltungsgeschäft, die sogenannten Liquiditätskredite. Ende dieses Jahres wird Hördt mit rund 8,8 Millionen Euro bei Banken in der Kreide stehen und Ende 2025 sogar mit fast elf Millionen Euro – vorausgesetzt, alle Projekte und Investitionen werden so umgesetzt wie im Haushalt geplant.

Am Mittwoch, 22. Juni, wird der Gemeinderat um 20 Uhr im Alten Forsthaus unter anderem über den Doppelhaushaltsplan beraten.