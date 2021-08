Auch auf der Covid-19-Station heißt es weiter warten: Ärzte und medizinisches Personal in den beiden Südpfalzkliniken haben noch keinen Termin für ihre Corona-Impfung. Dabei gibt es bei der Impfbereitschaft einen großen Unterschied zum Influenza-Schutz.

35 Seiten umfassen die Vorgaben aus Mainz, wie eine Impfung gegen das Coronavirus in den Kliniken abzulaufen hat. Sauber ausgedruckt liegen die Spielregeln bereit, daneben die Dokumente für die Mitarbeiter der Südpfalzkliniken in Kandel und Germersheim. Die beiden Krankenhäuser sind längst als impfbereit gemeldet, sagt Geschäftsführer Frank Lambert. Allein, es fehlen noch Impfstoff und Impftermin. Denn Kliniken durchlaufen ein Sonderverfahren. Es werde direkt in Mainz entschieden, welche Einrichtung als nächstes an der Reihe sei, sagt Lambert.

Anders als bei Influenza-Impfung

Dabei gibt es in beiden Häusern offensichtlich reges Interesse: „Im Gegensatz zu anderen Impfungen ist der Zulauf bei der Covid-Impfung sehr gut“, sagt Michael Königs, Leiter der Klinikhygiene der Südpfalzkliniken und leitender Oberarzt der Geriatrie. So gebe es bei dem Grippeschutz seines Erachtens stets eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Impfbereitschaft von Ärzten und Pflegepersonal: Ärzten zeigten hier tendenziell mehr Interesse, als Krankenschwestern. Studien hätten gezeigt, dass bei den Pflegenden die Angst vor etwaigen Nebenwirkungen überwiege, sagt Königs. Ärzte würden hingegen oft Zeitmangel als Grund angeben, warum sie sich nicht impfen lassen wollten.

Doch bei der jetzigen Impfung sei das anders, der Zuspruch bei Ärzten und sonstigem Personal gleichermaßen groß. „Das ist sehr belastend, dass wir den Mitarbeitern, die impfwillig sind und nach einer Impfung lechzen, nicht sagen können, wann der Termin ist“, sagt Königs, der als Mitglied des Betriebsrats die Sorgen der Belegschaft kennt.

Auch Klinik braucht Impfstraße

Dabei sind die Vorarbeiten erledigt. „Wir könnten über Nacht eine Impfstraße aufbauen“, sagt Königs. Auch hier zeigt sich, dass Sars-Cov-2 besondere Ansprüche stellt: „Das ist nicht wie bei einer Masernimpfung“, sagt der Hygienefachmann. „Das ist schon ein recht aufwendiger Prozess mit aufwendiger Dokumentation.“ Wie im Impfzentrum in Wörth muss ein Arzt die Impfbereiten aufklären, bevor der Pieks verabreicht wird. Danach ist auch in der Klinik eine Ruhephase von 15 Minuten vorgesehen. Noch am selben Tag müssen die Details an das Land gemeldet werden.

Diese strengen Vorgaben haben Königs nicht überrascht: Bei der Zulassung sei der „kurze Weg“ eingeschlagen worden. Daher bemühe man sich nun bei der Verimpfung bei der Erfassung der Nebenwirkungen besonders penibel zu sein. Gerade mit den jungen Frauen gebe es viele Gespräche hinsichtlich der Auswirkungen auf ihre Fertilität oder mögliche Genveränderungen. Beides ist derzeit nicht nachgewiesen.

Reinigungskraft wie Chefarzt betroffen

Zunächst wurden die Meldungen der „Prio1“ eingesammelt, also des Personals, das im Intensivbereich, in den Notaufnahmen oder den Coronastationen arbeitet. „Die Reinigungskraft im Isolationsbereich hat die selbe Infektionsgefahr, wie der Chefarzt“, betont Königs. Nun werden die Meldungen der anderen Gruppen eingesammelt - auch wenn man in den Kliniken nicht davon ausgeht, dass diese in den kommenden vier Wochen zum Zuge kommen würden.

Wenn es dann soweit ist, gibt es unterschiedliche Szenarien, stets in der Abstimmung mit dem Impfkoordinator in Wörth. „Wir müssen die Dinge ja nicht neu erfinden“, sagt Königs. Schon im Dezember 2020 wurde dreigleisig geplant: Das Klinikpersonal könnte im Zusammenhang mit dem Impfzentrum versorgt werden. Ein anderer Plan sieht für beide Kliniken eine einzige Impfstraße an einem Standort vor. Allerdings könnte es auch in beiden Häuser je eine Impfeinrichtung geben. Ob nun das zweite oder dritte Szenario greift, hängt davon ob, wie viele Dosen zu einem Termin zur Verfügung stehen, sagt Geschäftsführer Lambert. In jedem Fall wäre die Logistik für die Impfung auch kurzfristig über Nacht fertig.