Eine sofortige Notbremse und Kontaktbeschränkungen für alle, also auch für Geimpfte und Genesene, forderten Kliniken in Stadt und Landkreis Karlsruhe bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag. Dabei dürfte auch ein Lockdown im Einzelhandel kein Tabu sein. Die Intensivstationen seien am Limit, Patienten und Operationen müssten verschoben werden. Davon seien auch viele Patienten aus der Südpfalz betroffen.

