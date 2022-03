Angesichts der großen Resonanz auf das erste Treffen zwischen Vertretern der Kommunen im Landkreis und der Klimaschutzbeauftragten des Kreises, Annika Weiss, spricht die Kreisverwaltung von einem Erfolg. „Insbesondere bei den Themen Mobilität, Energie und Liegenschaften ist es sinnvoll, geschlossen für mehr Klimaschutz einzustehen und an einem Strang zu ziehen“, resümiert Landrat Fritz Brechtel. Gemeinsam mit der Kreisbeigeordneten Jutta Wegmann hatte er zu dem Treffen Mitte Februar eingeladen. An der Videokonferenz beteiligten sich neben Personal der Kreisverwaltung auch Vertreter der Städte Germersheim, Wörth, Hagenbach und Kandel sowie der Gemeinden Bellheim, Jockgrim, Lingenfeld und Rülzheim sowie der Energieagentur Rheinland-Pfalz (EARLP) und dem Verband Region Rhein-Neckar. Neben den gemeindeübergreifenden Klimaschutzthemen wie beispielsweise Mobilität, das nur in gemeinsam erfolgversprechend angegangen werden könne, seien auch individuelle Themen wie Gebäudesanierung oder Wärmeversorgung angesprochen worden. „Hier können die Gemeinden voneinander lernen und Synergien entdecken“, so Wegmann nach der Konferenz. Ein zweites Treffen soll in etwa zwei Monaten stattfinden, um die priorisierten Themen voranzubringen.