Nichts geht mehr im Feierabendverkehr: Mitglieder der „Letzten Generation“ haben sich am Freitagnachmittag vor dem Ettlinger Tor Center in der Karlsruher Innenstadt auf die Straße geklebt. An der Hauptverkehrsader durch die Kriegsstraße kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Bereits vor zwei Tagen kam es zu Protesten der Klimaaktivisten an gleicher Stelle in der Stadt.