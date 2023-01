Sechs Klimaaktivisten haben sich am Freitag auf einer Straße in Mannheim festgeklebt. Die Polizei sei schnell vor Ort gewesen und habe fünf der Aktivisten noch vor Aushärten des Klebers vom Asphalt gelöst, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei einem weiteren Beteiligten sei das zunächst nicht möglich gewesen - er sei erst nach anderthalb Stunden von der Fahrbahn entfernt worden. Die Straße am Friedrichsplatz sei zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut den Beamten aber nicht, da der Verkehr umgeleitet wurde.