Anlässlich des Gedenkens an „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ lädt das Hagenbacher Duo Klarissimo mit „Klezmer und mehr“ am 6. Oktober zu einem Abend in der Auferstehungskirche in Hagenbach ein. Die Stücke der osteuropäischen Wandermusiker erzählen mit Klarinette (Stefan Volz) und Klavier (Heidrun Paulus) emotionale Lebenslinien, die von tiefer Melancholie bis ausgelassener Freude reichen. Heidrun Paulus wird hierzu auch interessante Informationen geben. Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen. Info: Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr, Evangelischer Kirche Hagenbach, Konrad-Adenauer-Ring 1.