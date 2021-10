In Schwegenheim ist aus Mitteln des Fördervereins der Grundschule eine Kletterwand für den Pausenhof beschafft worden. Am Freitag wurde sie offiziell eingeweiht. Aber laut Schulleiterin Karin Tremmel war die einige Tage zuvor aufgestellte Wand zu diesem Zeitpunkt schon längst von den Grundschülern in Beschlag genommen – was deutlich am Schuhsohlen-Abrieb zu erkennen war.

Rund zwei Jahre habe es von den ersten Überlegungen an gedauert, bis die Kletterwand tatsächlich stand. Aber das Warten hat sich gelohnt. Bei den Spielen, die sich die Verantwortlichen für die Einweihung überlegt hatten, waren die Kinder jedenfalls mit Ehrgeiz und viel Spaß als Kletterer bei der Sache. Ein komisches, aber schönes Gefühl sei es gewesen, nach Monaten der Corona-Beschränkungen mal wieder alle Schüler und Lehrer plus politische Vertreter im Schulhof versammelt zu sehen, erzählte die Schulleiterin. Knapp 16.000 Euro hat der Förderverein für die Kletterwand zur Verfügung gestellt, die Verbandsgemeinde hat die Prallschutzmatten am Boden spendiert, sodass die Knochen auch heil bleiben, wenn mal eine Besteigung des Schwegenheimer Zentralmassivs scheitert. Der Förderverein sei für die Schule immens wichtig und eine große Hilfe, sagte Tremmel.