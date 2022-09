Einen Unfall auf dem Schulweg hatte eine 16-jährige Schülerin am Mittwoch. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war die junge Frau um 7.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem parallel zur Jockgrimer Straße verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Integrierte Gesamtschule (IGS) Rheinzabern unterwegs. An der Einmündung zur Straße Im Steingebiss überquerte sie die Straße und wurde dabei am Hinterrad von einem blauen Kleinwagen gestreift. Dieser kam aus dem Wohngebiet und fuhr in die Jockgrimer Straße ein. Durch die Berührung mit dem Fahrzeug stürzte die Schülerin und verletzte sich leicht. Ihr Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Die Fahrerin des Kleinwagens stieg aus und kümmerte sich laut Polizeibericht zunächst um das Wohlbefinden der Schülerin. Dann fuhr sie allerdings weiter ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Frau wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt mit rötlichem, schulterlangem Haar und einer Körpergröße von etwa 175 Zentimetern beschrieben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter 07271 92210 in Verbindung zu setzen.