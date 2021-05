Ungewöhnliche Beobachtung am Morgen des Feiertags: Beim Öffnen seines Schlafzimmerrolladens beobachtete ein Zeuge aus der Friedrich-Ebert-Straße am Donnerstagmorgen, kurz vor sechs Uhr den Fahrer eines silber-grauen Kleinwagens, wie er Fahrzeugteile von der Straße einsammelte und in seinen Personenwagen lud. Der Personenwagen fuhr im Anschluss in Richtung Polizeidienststelle davon.

Erst danach bemerkte der Zeuge, dass auf einer Verkehrsinsel erheblicher Schaden angerichtet worden war. Der Kleinwagen überfuhr offensichtlich die Verkehrsinsel und beschädigte hierbei neben den Grünflächen auch zwei Richtungspfeile nebst Halterungen.

Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim (Telefon 07274 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de ) in Verbindung zu setzen. Hinweise zu einem silber-grauen Kleinwagen mit Beschädigungen im Frontbereich könnten für die Ermittler ebenfalls hilfreich sein, schreibt die Polizei.