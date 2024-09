Der Zaun der Kleinfeldanlage neben der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) muss auf der Westseite komplett ertüchtigt und um zwei Meter erhöht werden. Dies beschloss der Ausschuss für Bauwesen und Ortsentwicklung einstimmig. Die Maßnahme kostet knapp 13.000 Euro.

Durch den Spielbetrieb schlagen immer wieder Bälle an die Verkleidung des danebenstehenden Heizkraftwerks und beschädigen diese. Daher soll der Zaun an dieser Stelle erhöht werden. Um eine Erhöhung aber zu ermöglichen, müssen neue stärkere Pfosten gesetzt werden. Dafür bedarf es auch neuer Betonfundamente, die die Standsicherheit gewährleisten. Wegen nicht ausreichender Fundamente und beschädigter Gitterstabmatten haben sich die Zaunelemente in letzter Zeit teilweise um mehrere Zentimeter abgesetzt.

Es soll versucht werden, die noch intakten Gitterstabmatten weiter zu verwenden oder diese als Ersatz für die auf der Ostseite des Kleinspielfeldes beschädigten Zaunelemente einzusetzen. Dort war der Zaun schon vor einigen Jahren erhöht worden, weil die Bälle auch immer wieder auf das Grundstück der daneben liegenden Firma HWI geflogen waren.

Die Kosten für die neuen Zaunelemente in Höhe von knapp 13.000 Euro werden zur Hälfte vom Landkreis übernommen, weil dieser Träger der IGS ist.