Das 1731 erbaute Fischerhaus ist in die Jahre gekommen und soll nun saniert werden. Auch wenn es als Gebäude unter den Heimatmuseen heraussticht, bleibt eine wichtige Frage noch unbeantwortet.

Das Fischerhaus wurde 1731 erbaut und von 1978 bis 1983 vom Förderverein Heimatmuseum renoviert. In den 1980er Jahren wurde der Tabakschuppen ausgebaut. Aufgrund von Bauschäden bedarf das Ensemble einer Sanierung. Nach einer Untersuchung unter Einbeziehung der Denkmalschutzbehörde erstellte das Architekturbüro Schwarz-Düser eine Machbarkeitsstudie. Anja Schwarz-Düser und Jens Düser stellten das Konzept vor. Den Planern schwebt vor, neben der Mängelbeseitigung das Gebäudeensemble barrierefrei zu machen sowie nach den Brandschutzbestimmungen zu ertüchtigen.

Am Wohnhaus müsse beispielsweise die Fußschwelle ringsum saniert werden. Hierfür müssen die darüberliegenden Gefache entfernt werden. Die Planer schlagen vor, dann alle Gefache zu entfernen, da diese mit Ytong-Steinen ausgemauert wurden. Für die Barrierefreiheit ist in der Scheune ein Aufzug vorgesehen. Ein Durchgang im Obergeschoss von der Scheune durch den Schuppen zum Wohnhaus erschließt die oberen Räume der derzeit einzelstehenden Gebäude. Diese würden durch Bauteile mit Cortenstahlfassade verbunden.

Im Erdgeschoss des Wohnhauses ist weiterhin die authentische Darstellung von Wohnen, Leben und Arbeiten Anfang des 18. Jahrhunderts vorgesehen. Das Obergeschoss könnte sich der Rheinquerung widmen. Im Durchgang des Schuppens könnte die Hausgeschichte vermittelt werden. In dessen Erdgeschoss sind moderne WC-Anlagen vorgesehen. Im Schuppen ist angedacht, den Eingangsbereich vom Raum abzugrenzen. In der Scheune selbst bleibt Raum für Sonderausstellungen und Museumspädagogik, wobei ein Teil der Zwischenetage eher zur Verkehrsfläche zum Durchgang in die anderen Gebäude wird. An der Rückwand der Scheune, zum Dorfackerweg, wäre als zweiter Rettungsweg eine Fluchttreppe vorzusehen. Ein dort stehender Strommast könne versetzt werden.

Für die Instandsetzung und Modernisierung der Gebäude sind 2.035.000 Euro und für die Dauerausstellung 233.000 Euro einzukalkulieren. Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) sagte, dies sei ein Kostenrahmen, der für Leimersheim knackig ist. Man müsse die Finanzierung und die Möglichkeit von Zuschüssen klären. An die Planer stellte er die Frage, ob es das Ensemble wert sei, für viel Geld erhalten zu werden. Schwarz-Düser sagte, als Gebäudeensemble steche das Fischerhaus aus den Heimatmuseen heraus. Allerdings bleibe es ein kleines Museum, auch wenn es eine Perle ist. Busladungen von Besuchern aus Hamburg seien nicht zu erwarten. Auf Rückfrage sagten die Planer, dass eine abschnittsweise Realisierung möglich sei. Man könne gebäudeweise vorgehen oder einzelne Bausteine wie Dorferneuerung und Barrierefreiheit herausziehen. Felix Werling (SPD) regte an, in der Ausstellung im Obergeschoss Virtual Reality einzubeziehen, um zu verdeutlichen, wie es früher war. Der Rat beschloss, das Projekt weiter zu verfolgen und die Finanzierungsmöglichkeiten abklären zu lassen.