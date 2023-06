Aufregung am Storchennest neben der ehemaligen „Ranch“ am Klingbach. Dort waren junge Störche geschlüpft. Besorgte Nachbarn haben vor einigen Tagen den Naturschutzverein, der sich um das Nest kümmert, kontaktiert und darum gebeten, nach dem Nest zu schauen, sie hatten das Gefühl, da wäre „irgendetwas nicht in Ordnung“. Es sei nur noch ein Vogel ständig am Nest, er füttere seine Jungen also nicht.

Der Verein nahm sofort Kontakt zur Rülzheimer Feuerwehr auf, die den Verantwortlichen mit Hilfe ihrer Drehleiter „einen Blick ins Nest gewährte“. Zu sehen waren zwei junge Störche und zwei unbefruchtete Eier, so der Verein. Nach Ansicht von Christian Reis, Beringer der Vogelwarte Radolfzell und Leiter der Storchenscheune Bornheim sowie „Storchenexperte und Berater in sämtlichen Storchennotlagen“, der hinzugezogen wurde, befanden sich beide Küken in guter Verfassung. Dennoch nahm er den kleineren der beiden Vögel mit, weil aufgrund des großen Altersunterschieds und der Unerfahrenheit der Eltern – sie ziehen zum ersten Mal Junge auf - die Gefahr bestehe, dass sie den Jüngeren aus dem Nest werfen.

„Mittlerweile sieht man den zurückgebliebenen Jungstorch schon neugierig über den Nestrand blicken“, so der Verein weiter, was darauf hindeute, dass es ihm gut gehe.