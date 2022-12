Höhere Wasserstände zur Weihnachtszeit. Die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg meldet am Freitagmittag am Pegel Maxau einen Pegelstand von 4,78 Meter. Aufgrund der starken Regenfälle im Schwarzwald, die bis Heilig Abend andauern sollen, wird der Rhein über seine Nebenflüsse mehr Wasser bekommen. Deshalb sieht die Prognose am Freitagmittag einen maximalen Höchststand am Pegel Maxau von annähernd 7,50 Meter voraus. Wahrscheinlicher ist aber, dass die kleine Hochwasserwelle in der Nacht von Sonntag auf Montag (25./26. Dezember) den Pegel Maxau passiert und der Pegel rund sieben Meter anzeigen wird. Ab der Hochwassermarke II, die am Pegel Maxau bei 7,50 Meter liegt, muss die Schifffahrt eingestellt werden. Bei der Hochwassermarke I, 6,20 Meter am Pegel Maxau, gibt es Einschränkungen für die Schifffahrt. So darf beispielsweise die Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometer gegenüber dem Ufer nicht überschritten werden. Diese Marke kann in der Nacht von Heilig Abend auf den ersten Feiertag überschritten werden.