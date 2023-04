Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer wissen will, wie die Lingenfelder früher lebten und arbeiteten, oder wer seine Erinnerungen an die eigene Kindheit oder die Erzählungen von Eltern und Großeltern auffrischen will, ist im Lingenfelder Rathaus richtig. Dort wurde am Freitagabend ein kleines Museum namens Heimatstube eröffnet.

„Wir wollen damit die Geschichte unseres Dorfs fassbar machen und bewahren“, sagte Lingenfelds Bürgermeister Markus Kropfreiter, der mit der Beigeordneten Bianca Dietrich (beide