In diesem Jahr besteht der Freundeskreis Rheinzabern/Chalmoux, Cronat, Mont, Saint-Aubin-sur-Loire und Vitry-sur-Loire zehn Jahre. Auf gegenseitige Besuche und eine Jubiläumsfeier muss wegen der Pandemie verzichtet werden. Deshalb, und um die Partnerschaft optisch in der Gemeinde besser zu zeigen, soll ein kleiner Burgunderplatz (Place de Bourgogne) gestaltet werden, so ein Antrag des Freundeskreises und nannte dazu Vorschläge. Der Rat fand den Antrag grundsätzlich gut. Er soll nun zusammen mit dem zuständigen Gemeindeausschuss umgesetzt werden.