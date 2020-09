Die Polizei staunte nicht schlecht, als sie am Freitagmittag zwei Jungs im Alter von 11 und 12 Jahren in der Straße An Fronte Diez antraf, als sie mit Farbsprühdosen eine Hauswand verschönerten. Ein Zeuge hatte sie beobachtet und die Beamten informiert. Die Farbdosen wurden sichergestellt und die beiden Kinder ihren Eltern übergeben.