In letzter Zeit wurde in der Maximiliansstraße in Maximiliansau gegenüber dem Globus-Markt ein Gehweg aufgerissen, kurz nachdem er neu gepflastert worden war. In den sozialen Netzwerken entbrannte daraufhin eine Diskussion unter teilweise verärgerten Bürgern darüber, warum das geschah. Der Weg hat für den Ausbau von Glaserfaserkabeln teilweise erneut aufgerissen werden müssen, antwortete der Pressesprecher der Stadt Wörth, Michael Fischer, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die für den Glasfaserausbau benötigten Leerrohre seien vor einiger Zeit schon verlegt worden. Jedoch gebe es noch Engstellen, durch die Glasfaserkabel nicht verlegt werden könnten. Diese Engstellen müssen beseitigt und daher manche Wege punktuell erneut aufgerissen werden, sagte Fischer.